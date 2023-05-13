Глава МИД Венгрии допустил блокировку санкций против РФ из-за признания OTP Bank «спонсором войны»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал возмутительным решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внести венгерский OTP Bank в список «международных спонсоров войны». Он указал, что действия украинских властей могут повлиять на вопрос поддержки Венгрией антироссийских санкций Евросоюза.

На своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) господин Сийярто указал, что деятельность OTP Bank осуществляется в соответствии с международным законодательством. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС я дал понять, что нам очень трудно поддерживать какие-либо меры, пока OTP Bank есть в этом украинском списке»,— добавил он.

11 января Нацбанк Украины обратился к международным банкам с требованием окончательно уйти с российского рынка. В перечне кредитных организаций, которым было адресовано требование, находился и OTP Bank. НАПК Украины внесло OTP Bank в список «международных спонсоров войны» в начале мая. В качестве причины ведомство указало, что финансовая организация продолжает работать в России.