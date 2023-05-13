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Коммерсантъ FM
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Экс-чемпион Мусаси проиграл Эдвардсу на турнире Bellator

Британский боец смешанного стиля Фабиан Эдвардс победил Гегарда Мусаси из Нидерландов на турнире Bellator 296 в Париже. Бой в среднем весе завершился единогласным решением судей.

На счету 30-летнего Эдвардса теперь 12 побед и 2 поражения. У 37-летнего Мусаси — 49 побед, 9 поражений и 2 ничьи. Нидерландский боец ранее был чемпионом Bellator.

В другом бою Брент Примус (США) победил Мансура Барнауи (Тунис). Теперь он стал соперником в серии Гран-при для россиянина Усмана Нурмагомедова, который является действующим чемпионом.

Леонид Уварчев

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