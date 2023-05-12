Объявлена выставочная программа Платоновского фестиваля в Воронеже

Платоновский фестиваль искусств объявил выставочную программу, которая начнет работать в Воронеже в начале июня. В этом году XII Платоновфест представит в Воронеже три выставки на площадках музея Крамского и выставочного зала Союза художников, сообщили в дирекции фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Центральным событием» выставочной программы, как сообщили в дирекции, станет экспозиция работ живописца, авангардиста и классика российского искусства ХХ века, одного из лидеров группы «Бубновый валет» Роберта Фалька. На первом этаже музея Крамского будут выставлены около 50 живописных и графических работ из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, музея «Новый Иерусалим», Курской государственной картинной галереи имени Дейнеки, Тульского музейного объединения.

Проект «Роберт Фальк. Живопись и графика» представлен как «ретроспектива, отражающая творческий путь от ранних работ 1909 года до произведений 1950-х». Выставка откроется 3 июня и будет работать до 2 июля

На втором этаже музея Крамского в тот же день откроется открыта выставка работ художника-авангардиста, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна Александра Родченко. В экспозицию войдут 58 серебряно-желатиновых отпечатков фотографий с оригинальных негативов. Среди них работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. В их числе — несколько фотографий Владимира Маяковского портреты Лили и Осипа Бриков. Выставка будет работать до 16 июля.

Наконец, в выставочном зале Союза художников будет представлен цикл работ Цикл «Коррозия» Евгения Кравцова.

Подробнее о формате и летней программе фестиваля — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте