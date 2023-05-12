Краснодарец арестован по подозрению в убийстве знакомого в пьяной ссоре

Жителю Краснодара предъявлено обвинение в убийстве знакомого на пересечении улицы Планетной и Радужного бульвара. Подозреваемый помещен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Следователи и криминалисты изъяли орудие убийства и собрали другие следы и доказательства причастности мужчины к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

В ночь с 10 на 11 мая 34- и 43-летний мужчины пили алкоголь в квартире одного из домов на улице Домбайской в Краснодаре. Они поссорились и начали драться. Младший из них несколько раз ударил другого и тот потерял сознание. После этого мужчина взял нож, погрузил знакомого в машину и перевез его на участок у пересечения улиц Планетной и Радужный Бульвар. Там он ударил ножом оппонента в шею, от чего он скончался. Мужчина скрылся, но его задержали по горячим следам.

Татьяна Ручкина

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