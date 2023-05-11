Жителя Краснодара задержали по подозрению в убийстве знакомого на окраине города

В Краснодаре задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого вблизи пересечения улицы Планетной и Радужного бульвара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 мая 34- и 43-летний мужчины пили алкоголь в квартире в одном из домов на улице Домбайская. Они поссорились и начали драться. Тогда младший из них несколько раз ударил другого, от чего тот потерял сознание. После этого фигурант решил убить знакомого. Для этого он погрузил его в машину, привез на окраину Краснодара и ударил ножом в шею. Когда его оппонент скончался, он скрылся. Однако его личность оперативно установили по «горячим следам», и его задержали.

На мужчину было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Татьяна Ручкина

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