Директора школы в Невском районе Петербурга отправили под домашний арест по делу о взятках

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 27 июня директора школы №691 Ирину Карпцикую. Ее обвиняют в получении взятки. Свою вину она признала, сообщили объединенной пресс-службе судов.

Ирину Карпицкую задержали 11 мая. Обвинение ей предъявили в трех эпизодах коррупции по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, вымогательство взятки или взятка, полученная группой лиц). Вместе с ней правоохранители задержали ее заместителей Алексея Паушева и Никиту Парфенова.

По версии следствия, фигуранты забирали у других сотрудников часть выплаченных им премий. Подтверждено три факта передачи денежных средств на общую сумму свыше 200 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали директора школы и двух ее заместителя по делу о взятках.

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