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Коммерсантъ FM
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Чем известен Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. В 1981 году окончил Университет Мармары по специальности «управление бизнесом». Будучи студентом, примкнул к исламистской Партии национального спасения. С 1976 года возглавлял ее молодежные отделения в Стамбуле.

После военного переворота в Турции 1980 года политические партии и профсоюзы оказались под запретом. В 1980–1982 годы Реджеп Эрдоган вынужденно работал менеджером в частных предприятиях. С 1982 года проходил срочную службу в армии.

В 1983 году вступил в созданную тогда Партию благоденствия. С 1984 года возглавлял ее отделение в Стамбуле, с 1985 по 1986 год входил в центральный совет партии. В 1989 году назначен главой администрации одного из районов Стамбула (Бейоглу). В марте 1994 года выиграл выборы мэра Стамбула.

В декабре 1997 года оказался под следствием по ст. 312 («Подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти») и лишился поста мэра Стамбула. Поводом стали цитаты поэта-пантюркиста Зии Гюкальпа, которые он произнес на митинге в восточной провинции Сиирт. В марте 1999 года суд приговорил Эрдогана к тюремному заключению сроком на десять месяцев. В июле 1999 года, отсидев четыре месяца, политик досрочно освобожден.

Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине

Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган c супругой Эмине

Фото: Cagla Gurdogan, Reuters

Параллельно в январе 1998 года из-за военного переворота была запрещена Партия благоденствия, Эрдоган вступил в Партию добродетели (позже также запрещена из-за призывов к исламизации страны). В 2001 году основал и возглавил Партию справедливости и развития. В ноябре 2002 года она получила 34,3% голосов на выборах в парламент. Из-за судимости Эрдоган не смог войти в него и стал депутатом только в марте 2003 года, когда отменили запрет на избрание в законодательный орган ранее судимых.

14 марта 2003 года парламент назначил Эрдогана премьер-министром. Он занимал этот пост вплоть до 28 августа 2014 года. Во время его правления Турция постепенно превращалась из парламентской в президентскую республику. Референдум о введении прямых выборов президента прошел в октябре 2007 года. 10 августа 2014 года Реджеп Эрдоган выиграл первые прямые выборы президента, набрав 51,8% голосов.

15 июля 2016 года турецкие военные предприняли неудачную попытку госпереворота. В итоге Эрдоган сохранил власть, в стране на три года ввели режим чрезвычайного положения (просуществовал до 19 июля 2018 года). Виновным в организации госпереворота президент назвал проповедника Фетхуллаха Гюлена. В общей сложности было задержано около 30 тыс. человек.

24 июня 2018 года Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.

Женат. Четверо детей.

Так говорил Реджеп Тайип Эрдоган

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О России
Об украинском кризисе
О Путине
О Западе
О Евросоюзе
О санкциях против РФ
О религии
О внутренней политике
Об экономике
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О России

«Россия не обычное государство, сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений. Всему этому Россия оказывает сопротивление… Мы будем искать пути и смотреть, приведет ли наше посредничество к миру. Пока для нас самое главное — использовать зерновой коридор»

В ходе визита в Узбекистан, 12 ноября 2022 года.

Об украинском кризисе

«Если бы не наши усилия за последние два года, то "западный клуб" втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не допустим этого… Определенно надеюсь, что ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве»

В интервью телеканалу A Haber, 30 марта 2023 года.

О Путине

«Все в Праге высказывались отрицательно в отношении господина Путина. Я сказал им: "Вы поступаете неправильно. Стали бы вы терпеть, будучи одной из самых уважаемых стран в мире, если бы на вас напали таким образом?" Я бы тоже не стал. Вот что делает господин Путин»

В разговоре с Ahaber, 3 ноября 2022 года.

О Западе

«Мы должны преподать Америке урок на этих выборах… Что посол Байдена делает здесь? Он посещает Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Пусть знает свое место»

Выступая в провинции Багджылар в Стамбуле, 2 апреля 2023 года.

О Евросоюзе

«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время»

На церемонии награждения «Высшим орденом Тюркского мира», 11 ноября 2022 года.

О санкциях против РФ

«У нас нет трудностей с газом. А Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели к этой ситуации (энергокризису.— “Ъ”). Путин использует все оружие, которое у него имеется»

На пресс-конференции в Анкаре, 6 сентября 2022 года.

О религии

«У нас нет религий под названием суннизм, алевизм, шиизм, наша религия имеет только одно название — ислам… Никто не спрашивал этого человека (Кемаля Кылычдароглу.— “Ъ”) о его вере, секте или профессии. Никто не обвинял его. Почему после 74 лет вы вдруг почувствовали необходимость предстать перед публикой со своей сектантской идентичностью?»

Выступая в Сакарье, 23 апреля 2023 года.

О внутренней политике

«На протяжении 21 года мы выступаем за всеохватывающую политическую волю, которая не посягает на чью-либо свободу, образ жизни, одежду и наряды, а иначе мы выберем диктаторский менталитет, который угрожает всем,— от учителей до полицейских, от художников до журналистов»

На митинге в Айдыне, 9 мая 2023 года.

Об экономике

«У нас есть проблема с инфляцией, но мы снизили учетную ставку до 8,5%, и она снизится еще больше. Мы делали это в прошлом, будем делать сегодня и завтра… Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по снижению инфляции до однозначных цифр. Я говорю это очень четко»

Выступая в Сакарье, 23 апреля 2023 года.

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