Покупатели прокатились до ОАЭ

Россияне ринулись покупать автомобили и запчасти в Дубае. Причем приобретают они их не только для себя, но и для перепродажи в РФ, пишет The New York Times. По данным газеты, детали для иномарок в Эмиратах стали дешевле, чем до начала боевых действий на Украине и связанных с этим санкций, когда официальные дилеры продавали их с большими наценками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Satish Kumar / Reuters Фото: Satish Kumar / Reuters

Цены на машины в Дубае тоже стали весьма привлекательными для россиян по сравнению с отечественным рынком, правда, если не принимать во внимание таможенные расходы, отмечает гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: «У каждой страны есть какой-то свой внутренний спрос. Когда он падает, цены на автомобили тоже снижаются. В Эмиратах этот внутренний спрос уменьшился, соответственно, они стали снижать стоимость.

У них на рынке легкая перетоварка авто, и россияне поехали в ОАЭ. Там реально появилось приличное количество машин, которые можно купить. Что касается цен, они в среднем где-то в полтора раза ниже на все, чем в России. Например, "Гелендваген" стоит условный 1 млн дирхамов, это примерно 22 млн руб. В России такой — 25-30 млн руб. в зависимости от комплектации. Но его еще надо растаможить и так далее. В итоге получается российская цена».

Опрошенные “Ъ FM” эксперты подчеркивают, что в основном на авторынке Дубая представлены дорогие азиатские модели. Легче всего там найти Nissan, Lexus, Toyota и Infiniti. Россияне могут сэкономить на покупке машины в Эмиратах, однако к ее стоимости придется прибавить расходы на доставку, говорит автоэксперт Михаил Лезжов:

«Общая стоимость авто будет складываться из нескольких частей: цены на него там, доставки машины сюда, возможной страховки, пока она находится в пути, если это необходимо, растаможки в России в зависимости от того, привозите вы автомобиль как частное или как юридическое лицо, а также возраста, мощности транспортного средства с учетом установки всевозможных кнопок ГЛОНАСС.

Основной риск при покупке такого авто — доставка, поскольку ни одна транспортная компания не сможет гарантировать ее день в день. В среднем его можно сюда поставить за два-три месяца, если нет никаких сложностей с пересечением границ».

Желающие купить машину в Дубае рискуют столкнуться еще с одной трудностью, подчеркивает эксперт по подбору автомобилей Артур Брума. Машины для Эмиратов нередко продаются без так называемого северного пакета, который придется устанавливать за дополнительную плату. К примеру, цены только на дистанционный запуск двигателя стартуют от 16 тыс. руб., а подогрев сидений обойдется минимум в 20 тыс. руб.

«Основная проблема — фактор, который не учитывает климатическую специфику данного региона. Речь в основном идет о "теплых" опциях, таких как подогрев зеркал, сидений, радиатор отопителя салона с более низкой мощностью, чем на автомобилях, которые поставляются непосредственно в Россию изначально с конвейера. Также можно наткнуться на машины, например, привезенные из Европы, которые содержат стандартный пакет подвески.

Для РФ с ее дорогами некоторые производители используют более усиленные высокие подвески, нежели для европейского рынка. Это делает проблемным поиск запчастей. Большинство компаний, которые занимаются доставкой деталей, берут их под массовый сегмент, предназначенный именно для местного рынка»,— говорит Артур Брума.

При этом в общем объеме импорта автомобилей в Россию ОАЭ пока занимают не очень значительную долю. По данным «Автостата», в марте в страну привезли чуть больше 77 тыс. новых легковых машин. Из них на Эмираты пришлось только два с лишним процента.

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Владимир Расулов