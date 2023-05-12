Депутата заксобрания Ульяновской области лишили полномочий из-за игры ребенка на фондовом рынке

В пятницу на внеочередном заседании регионального заксобрания депутаты большинством голосов (при одном воздержавшемся) проголосовали за проект постановления областного парламента о лишении Матвея Володарского депутатских полномочий.

Матвей Володарский — оппозиционный внефракционный депутат, вставший в жесткую оппозицию к губернатору Алексею Русских и его команде.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», проект постановления о лишении полномочий был подготовлен комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Председатель комиссии Дмитрий Грачев сообщил заксобранию, что в представленной Матвеем Володарским справке о доходах за 2022 года на его супругу были отражены сведения о полученном ею доходе от ценных бумаг, и согласно договору брокерской компании БКС, по которому компания осуществляла покупку и продажу акций от имени супруги депутата, «были в том числе и акции иностранных компаний», в то время как по закону №414-ФЗ от 21.12.2021, депутату, его супруге и несовершеннолетним детям запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Как пояснил господин Грачев, за это законом предусмотрена единственная мера ответственности — лишение депутатских полномочий.

«Факт имел место, документально подтвержден, мера ответственности безальтернативна», — подтвердил представитель областной прокуратуры.

На заседание Матвей Володарский не пришел (накануне он сообщал, что находится на больничном). Правовое управление заксобрания заявило что «присутствие депутата для решения вопроса не обязательно».

Ранее господин Володарский пояснял «Ъ-Волга», что игру на фондовом рынке вел ее его 16-летний сын, который в прошлом году в тайне от родителей по копии паспорта матери самостоятельно через интернет открыл индивидуальный инвестиционный счет, заработав за год на этом 1700 руб. Он также утверждал, что акции не были во владении его супруги, их покупали и снова продавали, и на начало декабря 2022 года ни одной акции иностранных компаний у нее не было. Господин Володарский заявил, что намерен судиться с банком БКС, считая, что тот незаконно открыл счет по документам, поданным несовершеннолетним сыном, без разрешения родителей. Он также намерен подать в суд иск и к заксобранию, считая лишение депутатских полномочий незаконным.

Сергей Титов, Ульяновск