Готов ли юридический рынок к изменению правил игры

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вопросы будущего российского рынка юридических услуг стали одними из наиболее обсуждаемых на Петербургском международном юридическом форуме в этом году. Целый парад сессий был посвящен юридическим компетенциям, образованию, требованиям к профессии и ограничениям на оказание отдельных услуг, например представление интересов клиентов в судах. По итогам дискуссий можно констатировать, что к затихшей на много лет идее «адвокатской монополии» — исключительного права адвокатов (а не, например, сотрудников юридических фирм или «свободных юристов») представлять стороны в судах — не просто вернулись, но она расцвела пышным цветом, а ее противники оказались в меньшинстве.

Впрочем, у всего есть своя цена.

Если адвокатура получит монополию на судебное представительство (сейчас она есть только по уголовным делам), то государство взамен расширит свои полномочия по контролю над этим сообществом, вплоть до права исключать из него отдельных членов.

Об этом в четверг заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на панели, посвященной праву на представление интересов в российских судах. «Мы не согласны с тем, что в адвокатуре должно действовать только саморегулирование»,— подчеркнул министр, добавив, что «независимость адвокатуры не должна быть беспредельной». По его мнению, государство должно иметь право требовать отстранения или замены адвоката, «если он ведет себя неправильно, злоупотребляет своими процессуальными правами». «Если мы усиливаем монопольное право адвокатуры на представительство, мне кажется, справедливо говорить о том, что мы могли бы усилить полномочия Министерства юстиции как регулятора»,— пояснил свою мысль господин Чуйченко.

Любопытно, что фразу «адвокатская монополия» в отношении судебного представительства произнес именно министр, поддержав эту идею как способ борьбы с «левыми юристами».

Под ними имеются в виду те лица, которые оказывают юруслуги, но ведут себя недобросовестно, давая нереальные гарантии стопроцентного выигрыша своим клиентам, предъявляя к корпорациям необоснованные иски, при этом будучи юридически неграмотными и иногда даже не имея юридического образования. Представители адвокатского сообщества настаивают, что этим грешат «свободные юристы». Хотя есть случаи непрофессионального и даже мошеннического поведения со стороны отдельных адвокатов, заметила директор по правовым вопросам Х5 Group Елена Крупская. Она усомнилась в том, что решение проблемы через жесткое регулирование и создание монополии даст только положительный результат, отметив риски роста коррупции в этой сфере.

Впрочем, в целом обсуждение вопроса шло без жесткого противостояния. Многочисленные адвокаты в зале активно поддерживали идею, а глав юридических компаний, казалось, больше заботила возможность применения сниженных налоговых ставок, если они вынуждены будут стать адвокатами.

Корпоративные юристы на этой сессии отнеслись к инициативе сдержанно и серьезных возражений не высказывали, что неудивительно, поскольку их самих «загонять в адвокатуру» не планируется: они сохранят право представлять интересы своего работодателя, правда только его.

Однако на следующий день, в пятницу, уже на другой сессии, именно корпоративные юристы неожиданно вернулись к теме «адвокатской монополии» и необходимости введения ограничений на вход в юридическую профессию. Признав, что иностранные юрфирмы, пришедшие в 1990-х на пребывавший «в зачаточном состоянии» рынок РФ, научили местных юристов многим полезным вещам, «корпораты» перешли к довольно суровой критике «ильфов» (от ILF, International Legal Firm). Представители «Русатома» (структуры «Росатома»), СИБУРа, «Уралхима» рассказали, как весной-летом 2022 года иностранные консультанты внезапно расторгли с ними договоры, причем некоторые — в разгар судебных процессов, на которых они представляли интересы российской стороны.

Шок от такого «неэтичного разрыва» отношений послужил стимулом к тому, чтобы задуматься, как не допустить зависимости от иностранных юристов в будущем, особенно для крупного российского бизнеса. Представители корпораций высказали идею ограничения доступа иностранцев на российский рынок юруслуг, причем не только в части судебного представительства. Их поддержали коллеги из юрфирм. По словам партнера адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Григория Жданова, приход и уход «ильфов» «подсветил общую проблему российского юридического рынка» — отсутствие какого-либо порога и квалификационных требований для доступа на него. В итоге ряд корпоративных юристов вместе с представителями отечественных юрфирм сошлись во мнении, что так дальше продолжаться не может и следует оградить российских граждан и бизнес от иностранного юридического вмешательства, вплоть до тотального запрета иностранцам консультировать по российскому праву.

В сознании юристов произошел знаменательный поворот. Еще в прошлом году всех только и заботило, к кому из иностранных коллег еще можно обратиться за помощью и как дальше работать без них.

Прошел год — и вот российские юристы озабочены тем, как от иностранцев оградиться.

Представители корпораций наперебой рассказывали, как после ухода «ильфов» справились с проблемами самостоятельно, расширили свои команды, включив туда специалистов по иностранному (английскому, китайскому и др.) праву, и теперь имеют экспертизу по многим зарубежным юрисдикциям.

И лишь два спикера высказали гораздо более осторожные оценки. Экс-партнеру ушедшей из РФ юрфирмы White & Case, а ныне гендиректору российской юридической компании «Восход» Николаю Феоктистову уход «ильфов» не представляется «столь позитивным фактором в долгосрочной перспективе», поскольку «российские заказчики теряют доступ к глобальной юридической экспертизе», и в целом, по его мнению, возникает «риск деградации» российского рынка юруслуг, в том числе из-за проблем с обменом правовым опытом и знаниями. А член правления, начальник департамента 104 «Газпрома» Сергей Кузнец выразил сомнения в целесообразности закрытия отечественного рынка юруслуг от иностранцев. Оценивая идеи ограничить доступ зарубежных юрфирм на рынок или ввести квалификационные требования для иностранных юристов, объясняемые необходимостью защиты российских клиентов, господин Кузнец заметил: «Нужно понимать, для кого мы это делаем. Ведь простые граждане никогда и не пользовались услугами иностранных консультантов, а крупные фирмы могут сами отличить хорошего от плохого».