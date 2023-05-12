Пожарные поезда СвЖД с начала мая совершили более 50 выездов

Пожарные поезда Свердловской железной дороги (СвЖД) с начала мая совершили более 50 выездов, в том числе по запросам оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных пожаров. Ликвидированы возгорания на площади свыше 80 га, израсходовано более 2 тыс. тонн воды, сообщила пресс-служба СвЖД.

Так, 3, 4 и 6 мая пожарные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный и Кузино выезжали на перегоны Решеты — Флюс и Ревда — Решеты для тушения торфяников. Пожарный поезд станции Егоршино 5, 6, 7, 10 и 11 мая ликвидировал возгорания сухой растительности вблизи железной дороги на перегонах Рефт — Буланаш, Рефт — Малорефтинская и в районе станции Стриганово.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали размещен 21 пожарный поезд с запасом воды более 122 тонн в каждом. На весенне-летний период в состав поездов включили 18 дополнительных цистерн. Насосы поезда могут обеспечить подачу воды для тушения пожара из расчета 50 литров в секунду на расстояние до 1 км. Готовность к отправлению — 10 минут.

За прошедшие сутки количество лесных пожаров в Свердловской области снизилось с 59 до 34, а их площадь — с 75,7 тыс. до 50,7 тыс. га. Напомним, с 5 мая в лесах региона введен режим ЧС. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в Свердловской области критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

Диана Сунагатуллина

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