В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Фан Фан»

Из торгового центра «Фан Фан» в Екатеринбурге эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом e1.ru сообщили сотрудники ТЦ, причину происходящего они не знают. Оперативно связаться с представители торгового центра «Ъ-Урал» не удалось.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из ТРЦ «Комсомолл» 200 человек эвакуировались из-за пожарной сигнализации. Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении боулинга произошло возгорание фритюрницы. Огонь потушили сотрудники ТРЦ до прибытия МЧС. Пострадавших нет.

Диана Сунагатуллина

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