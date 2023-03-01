В Екатеринбурге из ТРЦ «Комсомолл» 200 человек эвакуировались из-за пожарной сигнализации

В ТРЦ «Комсомолл» сработала пожарная сигнализация, после чего из здания эвакуировались 200 человек, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области. Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении боулинга произошло возгорание фритюрницы. Огонь потушили сотрудники ТРЦ до прибытия МЧС. Пострадавших нет.

«Торговый центр откроется сегодня, как только нам скажут, что все безопасно»,— уточнила «Ъ-Урал» управляющий «Комсомолла» Елена Ворожцова. На происшествие реагировали семь единиц пожарной техники и 24 сотрудника МЧС.

Ранее в Екатеринбурге 300 человек,150 из которых дети, эвакуировались из детской больницы из-за того, что на парковке загорелись две машины. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Пострадавших не было.

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Диана Сунагатуллина