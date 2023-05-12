Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 V

Компания Sony представила Xperia 1 V — новый флагманский смартфон, ставший первым в мире устройством с многослойным датчиком изображения Exmor T.

Новинка построена на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, причем последнюю можно расширить за счет карт памяти microSD емкостью до 1 Тб. Xperia 1 V получила 6,5-дюймовый OLED-экран разрешением 4K (38 401 644 точки) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей и тыльная сторона устройства защищены стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Особенностью смартфона стали камеры. Новая модель получила 12-мегапиксельную фронтальную камеру и основной модуль с 52-мегапиксельным дюймовым сенсором, 12-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Заявлено, что для Xperia 1 V были обновлены настройки камеры, алгоритмы обработки изображения и подготовлены новые версии фирменных приложений (Photography Pro, Videography Pro, Cinema Pro и Music Pro) для работы с фото и видео.

Смартфон Sony получил батарею на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 30 Вт и поддержку беспроводной и реверсивной зарядки, предусмотрены NFC-модуль и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Продажи нового Sony Xperia 1 V в Европе начнутся в конце июня. Стоимость смартфона составит €1,4 тыс.