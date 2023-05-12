Выгода с доплатой

Банки стали чаще предлагать клиентам платную скидку на ипотеку. Заемщики могут снизить ставку в пределах 1-2%, если вместе с первым взносом заплатят дополнительную комиссию. На тенденцию обратил внимание РБК. Срок действия скидки при этом может варьироваться.

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Будут ли такие предложения выгодны заемщику? Управляющий директор агентства НКР Михаил Доронкин считает, что это возможно только в определенных случаях: «Некоторые банки в начале 2000-х, после кризиса 2008-го, 2014-го предлагали за комиссию понизить ставку. Обычно это не столь существенное понижение, но может доходить до 1–2%.

Общая переплата по кредиту действительно может уменьшиться, однако многое зависит от того, какая комиссия выплачивается банку. Заемщику нужно понимать, что досрочное погашение в данном случае становится не таким выгодным, поскольку он единоразово уже заплатил заметную сумму. Такая опция может быть интересна скорее тем потребителям, которые собираются выплачивать ипотеку значительную часть срока, без досрочного погашения.

Необходимо смотреть и на график платежей, сравнивать, какая переплата была бы до снижения ставки, какая будет после этого, но с учетом комиссии. Возможно, как-то учитывать, что деньги, которые единоразово платятся банку, могли бы пойти, например, на какие-то текущие траты по ремонту, еще куда-то, использоваться более эффективно в текущем периоде».

ЦБ скептически относится к платным скидкам на ипотеку и считает, что такая практика может навредить и банкам, и клиентам. До этого регулятор серьезно ужесточил требования к так называемой ипотеке от застройщика. Ставки по ней приближаются к нулю, но при этом завышается сама стоимость квартиры. Ограничения, которые вводит ЦБ, заставляют банки использовать альтернативные методы продвижения ипотеки, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«В условиях, когда ЦБ довольно жестко публично высказывается и практически прекратил практику выдачи ипотеки чуть ли не под 0% от застройщика, банкам надо как-то рассказать, что эта ставка выгоднее обычной.

Это способ убедить заемщика, что наша ставка выгоднее рыночной, поскольку ипотека остается одним из самых выгодных займов для кредитных организаций — они хотят ее увеличивать. Ипотека в самые сложные времена поддерживала доходность банковского бизнеса, поэтому они ею дорожат.

Но такие условия являются риском как для кредитной организации, так и для заемщика, поскольку это затуманивает полную стоимость кредита. Банк России прекрасно помнит, что было, когда после 2014 года массово появились обманутые дольщики. Ипотечные заемщики всегда считались самыми надежными, но началась довольно существенная проблема с резким ростом ипотечной просрочки в 2014-2015 годах.

ЦБ про это не забыл и, понятно, опасается, что слишком доступная ипотека может привести к резкому ухудшению и качества портфелей банков, и, главное, к резкому росту закредитованности и банкротства заемщиков».

По данным Frank RG, в первом квартале россиянам выдали почти 0,5 млн ипотечных кредитов. Их общая стоимость приближается к 2 трлн руб. Это на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года.

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Илья Сизов