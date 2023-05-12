«Недружественные» офшоры переключают на Россию

Власти хотят помочь бизнесу переехать с «недружественных» офшоров в Россию. Минэкономразвития готовится упростить процедуру регистрации компаний, которые частично контролируются зарубежными структурами, в специальном административном районе внутри РФ. Как сообщили в ведомстве, предпринимателям разрешат получать полноценные права акционерных компаний через суд. Для этого будет достаточно владеть третью всех акций юрлица.

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Кроме того, власти предлагают механизм раздельной выплаты дивидендов. Предполагается, что через суд бенефициары смогут получать выплаты напрямую, минуя цепочки офшоров. Как заявляют в Минэке, зарубежные компании россиян, даже те, которые не находятся под санкциями, сталкиваются с трудностями, например, при проведении сделок и трансакций.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова сообщила “Ъ FM”, что в нынешних условиях бизнес готов изучать самые разные варианты решения проблемы:

«Понятно, что это определенные имиджевые потери, потому что все-таки нужно обращаться в суд, доказывать, предоставлять документы. Не каждый захочет делать всю эту историю публичной, поэтому здесь есть свои риски. Но часть компаний, которые понимают, что другого пути, спокойного, договороспособного, может быть, не будет, воспользуются этим механизмом.

В любом случае наша позиция состоит в том, что нужно предлагать разные варианты. Выходить из этой ситуации надо, потому что в подвешенном состоянии бизнес дальше находиться не может.

Все, что касается собственности, управления и так далее, — это слишком деликатные вопросы, чтобы взять и пустить весь этот процесс на самотек».

Кроме того, уже есть юридические прецеденты, когда бизнес с офшорным участием проводил реструктуризацию через суд, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Вспоминается решение арбитражного суда Московской области конца августа 2022 года. ООО "ГПН-Салымские проекты" подало в суд заявление о такой принудительной реструктуризации совместного предприятия, которое компания имела с Salym Petroleum Development N.V., зарегистрированным в Нидерландах. СП осуществляло деятельность по добыче нефти на Салымской группе месторождений и имело пять лицензий.

В итоге возникла тупиковая ситуация: западные акционеры полностью решили уйти из России и не пользовались своими корпоративными правами. В данной связи общество не могло никак управляться, и поэтому российский инвестор обратился в суд и смог преобразовать филиал иностранного юридического лица в российское ООО, приостановить корпоративные права иностранного акционера и назначить там генерального директора. То есть такое в нашей практике уже есть».

В свою очередь, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко скептически относится к перспективам смягчения правил для компаний в офшорах. По его словам, отделение бизнеса, к которому причастны десятки других юрлиц, может оказаться весьма затруднительным:

«В законодательстве, как мне кажется, невозможно написать: давайте мы не будем обращать внимание на всю цепочку владения, потому что в ней могут быть еще другие инвесторы и иностранные компании.

Все устроено гораздо сложнее, и непонятно, как сделать так, чтобы учесть интересы всех сторон. Именно поэтому скорее всего на законодательном уровне это прописать четко либо не получается, либо сделать это очень сложно, поэтому идет отсылка к судебной власти.

Но это порочный подход, ситуаций разных много, а суды остаются крайними. Кроме того, здесь появляется очень большой простор для злоупотреблений, корпоративных войн и корпоративных конфликтов. Помимо прочего, здесь есть еще базовый момент — офшорные надстройки для того и созданы, чтобы государство не очень представляло, о каких активах идет речь, и не могло при случае их забрать».

В 2022 году компании экстренно спасали зарубежные активы. На этом фоне число резидентов специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке выросло в три раза по сравнению с 2021-м. В Минэке сообщили, что сейчас в таких зонах работает 190 компаний, еще около 40 заявок в работе.

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Александр Рассохин