В Екатеринбурге на ВИЗе горят частные дома

На улице Рабочих в Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома и надворные постройки, сообщили в пресс-службе МЧС по свердловской области. Площадь пожара составляет 200 кв. метров. Пострадавших нет.

Пожарные локализовали возгорание за час. В тушении задействованы 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

Ранее в Екатеринбурге загорелись склады с легковоспламеняющейся жидкостью. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Огнем были охвачены два складских помещения. Пострадавших не было.

Диана Сунагатуллина

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