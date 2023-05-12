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Произведение ASKO в мире бытовой техники

Ведущий скандинавский бренд кухонной техники премиум-класса ASKO представляет инновационную посудомоечную машину DW60. Она не только красивая, но и умная: модель выполнена в элегантном минималистичном дизайне и оборудована рядом полезных функций. ASKO DW60 вмещает 17 комплектов посуды и оснащена автоматической системой дозирования моющего средства, системой стерилизации бака, удаления неприятных запахов и защиты от протечек. Все основные элементы конструкции сделаны из нержавеющей стали.

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Фото: ASKO

Фото: ASKO

Фото: ASKO

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Фото: ASKO

Фото: ASKO

Фото: ASKO

Машина призвана защитить окружающую природу и здоровье людей: современные технологии обеспечивают низкий расход электроэнергии и воды и минимизируют расход моющего средства. Посуда обрабатывается ультрафиолетом UV Cleanse, который способствует полноценному удалению бактерий и вирусов. Посудомойка DW60, по заявлению производителя, прослужит верой и правдой не менее 20 лет.

Елизавета Федутинова

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