Виталий Бережной, обвиняемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, заявил о пытках в московском СИЗО

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени Виталий Бережной заявил, что в московском СИЗО его пытают отсутствием сна. Кроме того, по его словам, на него и его адвокатов также оказывается давление, в том числе ему якобы запретили общаться с родственниками.

«Да, на меня и адвокатов. Нарушается принцип состязательности, судья некорректно высказывается в присутствии присяжных и без них, запрещает знакомиться с материалами дела и вещдоками»,— заявил Бережной в интервью «РБК Тюмень».

По словам обвиняемого, признательные показания он также подписывал после «пыток электрическим током».

Напомним, девочка пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело обнаружили в коробке на берегу одного озера Оброчное, в 2,5 км от ее дома. 25 августа сотрудники полиции задержали Виталия Бережного. Силовики сообщали, что на допросе он признался, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он спрятал в холодильнике.

Через несколько дней Бережной упаковал тело в коробку от бытовой техники и для герметичности положил ее в пластиковый пакет, обмотав скотчем. Спустя почти два месяца после убийства, 17 августа, обвиняемый, по данным следствия, спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное.

Сейчас дело Виталия Бережного рассматривается в Московском городском суде.

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