РБК: «Ангстрем» передали под управление структуры «Ростеха» по указу Путина о гособоронзаказе

Предприятие по производству средств радиосвязи специального назначения НПО «Ангстрем» передано под управление Объединенной приборостроительной корпорации, которая входит в состав «Ростеха», сообщает РБК со ссылкой на источники. Это временная мера, речи об изъятии активов не идет. Возобновление прав акционеров будет происходить по решению Минпромторга. Передача предприятий под внешнее управление из-за срыва гособоронзаказа была разрешена указом президента Владимира Путина от 3 марта.

«Основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа»,— пояснил источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств. Как подчеркнул другой источник, модель внешнего управления будет использоваться для конкурентной борьбы, поскольку нынешние поставщики армии «не справились с выполнением задач по обеспечению войск системами связи».

НПО «Ангстрем» производит портативные радиостанции «Азарт», которые предназначены для обеспечения помехо- и разведзащищенной засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления. До начала 2018 года «Ангстрем» принадлежал группе «Ангстрем» экс-министра связи России Леонида Реймана, а затем последняя была присоединена к принадлежащей ему же «Альтернативе капитал».

Александр Кислов