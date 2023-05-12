Петербуржцы получили штрафы на 1,6 млрд рублей за неправильную парковку

Жители Санкт-Петербурга с 2022 года получили штрафы за неправильную парковку почти на 1,6 млрд руб. Городская казна пополнилась на 1,25 млрд руб. Такие данные получил депутат ЗакСа Александр Шишлов в ответе городского комитета по транспорту, сообщили в пресс-службе «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платная парковка на Харьковской улице. Автомобиль на эвакуаторе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Платная парковка на Харьковской улице. Автомобиль на эвакуаторе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сумма взысканий за неправильную парковку оказалась сопоставимой с доходами от платной парковки. Всего за прошлый год было выписано около 420 тыс. штрафов на общую сумму 1,26 млрд руб. В то же время нарушители не заплатили 208 млн руб. 69,6 тыс. нарушений.

Господин Шишлов отметил, что «Яблоко» будет добиваться льготных парковочных мест для всех жителей центра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скорость движения машин в зоне платной парковки выросла на 6%.

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