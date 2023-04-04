Скорость движения машин в зоне платной парковки выросла на 6%

Средняя скорость движения автомобилей в зонах платной парковки по рабочим дням выросла на 6% за год и достигла 22,35 км/ч. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водители возле паркомата в центре Петербурга, оплачивающие платную парковку.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Водители возле паркомата в центре Петербурга, оплачивающие платную парковку.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Показатель перегруженности дорог в Центральном районе Петербурга уменьшился примерно на 8%. В то же время период вечернего часа пик сократился на 40 минут. На фоне этого на 13% вырос среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни на всех станциях метрополитена. Смещение пассажиропотока составило 77 779 поездок в сутки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге расширят зону платной парковки.

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