Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скорость движения машин в зоне платной парковки выросла на 6%

Средняя скорость движения автомобилей в зонах платной парковки по рабочим дням выросла на 6% за год и достигла 22,35 км/ч. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Водители возле паркомата в центре Петербурга, оплачивающие платную парковку.

Водители возле паркомата в центре Петербурга, оплачивающие платную парковку.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Водители возле паркомата в центре Петербурга, оплачивающие платную парковку.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Показатель перегруженности дорог в Центральном районе Петербурга уменьшился примерно на 8%. В то же время период вечернего часа пик сократился на 40 минут. На фоне этого на 13% вырос среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни на всех станциях метрополитена. Смещение пассажиропотока составило 77 779 поездок в сутки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге расширят зону платной парковки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...