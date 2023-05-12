Из-за крупных пожаров в уральских храмах проведут молебны

В связи с купными пожарами на Урале в храмах Екатеринбургской епархии по выходным будет совершаться молебен с чтением акафиста перед иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Как сообщила пресс-служба епархии, решение было принято по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

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«Информацию об этом благочинные церковных округов доводят сегодня до настоятелей приходов»,— уточняется в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки количество лесных пожаров в Свердловской области снизилось с 59 до 34, а их площадь — с 75,7 тыс. до 50,7 тыс. га. С 5 мая в свердловских лесах введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев называл ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщал, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

Диана Сунагатуллина

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