Для борьбы с лесными пожарами в Свердловскую область перебросят 100 парашютистов и десантников

К тушению лесных возгораний Свердловской области будут дополнительно привлечены 100 парашютистов и десантников федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны. Сейчас в борьбе с пожарами участвуют 190 парашютистов и десантников, сообщили в Telegram-канале ФБУ «Авиалесоохраны».

Ликвидацию пожаров осложняет высокая трава, засуха и сильный ветер. В ближайшие дни в лесах ожидается сухая погода и ветер до 20 м/с. За прошедшие сутки количество лесных пожаров в Свердловской области снизилось с 59 до 34, а их площадь — с 75,7 тыс. до 50,7 тыс. га.

По данным Уральского гидрометцентра, с 13 по 15 мая в области ожидается ветер от 4 до 9 м/с, небольшие осадки могут пройти только на севере области. Напомним, с 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними.

Полина Хабарова

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