Азамат Абдрахманов назначен на должность вице-премьера Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Азамата Абдрахманова на должность заместителя премьер-министра республики. Господин Абдрахманов останется руководителем аппарата правительства республики, но в новом статусе: ранее он был министром.

Ранее сегодня его кандидатуру согласовали депутаты Курултая республики. Как заявил председатель Курултая республики Константин Толкачев, Азамат Абрахманов «имеет большой опыт управленческой деятельности» и «положительно зарекомендовал себя благодаря профессиональным и личным качествам».

Олег Вахитов

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