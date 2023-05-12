Азамат Абдрахманов может стать вице-премьером Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», руководитель аппарата правительства республики — министр Башкирии Азамат Абдрахманов в ближайшее время может получить должность заместителя премьер-министра республики — руководителя аппарата правительства. Этот вопрос в настоящее время проходит согласование в Курултае республики, сообщил информированный собеседник.

Планируется, что господин Абдрахманов станет десятым вице-премьером, вместо полномочного представителя Башкирии при президенте России.

Азамат Абдрахманов родился в 1979 году в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Работал в Республиканском центре социально-психологической помощи семье, детям и молодежи, госкомитете по молодежной политике республики, управлении государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкирии, Курултае республики. В 2019 году был назначен первым заместителем главы администрации Ишимбайского района, а затем — главой района. В этой должности господин Абдрахманов, в частности, курировал создание особой экономической зоны «Алга», участие района в получении федеральных грантов. После повышения в ноябре 2021 года до должности руководителя аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов координировал гуманитарную миссию республики в городе Красный Луч (ЛНР), где были проведены ремонтно-восстановительные работы местной инфраструктуры и социальных объектов.

Олег Вахитов

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