Депутат Госдумы Максим Иванов предложил приравнять продажу военных билетов к госизмене

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил внести поправки в УК РФ, предусматривающие приравнивание к государственной измене «покупку липовых военников» и другие действия, направленные на ослабление обороноспособности страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата Иванова, такие «услуги» — прямая помощь ВСУ и измена Родине. «В отношении таких конторок, а также их клиентов должна быть нулевая терпимость как со стороны общества, так и государства»,— отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В июле 2022 года президент подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург