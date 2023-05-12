Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания глава государства предложил обсудить работу страны в «некоторых международных организациях».

«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня»,— заявил Владимир Путин в ходе вступительной части совещания (видео опубликовано в Telegram-канале Кремля). С докладом на Совбезе выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В совещании приняли участие: премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Предыдущее совещание Владимира Путина с членами Совбеза состоялось 5 мая, на нем обсуждалась подготовка к Дню Победы.

Александр Кислов