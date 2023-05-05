Путин провел Совбез по подготовке к 9 Мая

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности страны, на котором обсудил празднование Дня Победы. Пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры главы государства с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который приедет на Парад Победы, пройдут 8 мая.

В Кремле уточнили, что главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества.

9 мая на Красной площади состоится торжественный парад в честь Дня Победы. На нем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выступит Владимир Путин. Для участия в торжественном мероприятии помимо господина Жапарова также был приглашен президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Глава Таджикистана пока не принял решение о поездке в Москву.

В 2022 году Владимир Путин не приглашал на День Победы в Москву никого из глав зарубежных государств. Дмитрий Песков тогда объяснил, что «это не юбилейная дата». Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, кто прибыл в Москву на парад в 2021 году.

Эрдни Кагалтынов