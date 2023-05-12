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Коммерсантъ FM
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«Испытание личной жизнью проходила в основном жена Кора»

Петр Воронков — о Льве Ландау

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о системе ценностей советского физика и его отношениях с супругой Конкордией Дробанцевой.

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Фото: общественное достояние

Фото: Павлов / РИА Новости

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Фото: общественное достояние

Фото: Павлов / РИА Новости

Сегодня — «Москва-Сити», которая вскоре пополнится еще одним жилым небоскребом под названием «Дом Дау» в честь великого нашего физика, нобелевского лауреата Льва Ландау… Интересно, что член многих европейских и американской академии наук, автор множества уникальных открытий, гений составил свою систему ценностей в близких отношениях.

Главным сокровищем системы была свобода и отсутствие ревности в каких-либо ее проявлениях. Также Ландау как настоящий ученый классифицировал женщин на красивых, хорошеньких, интересных и так далее. Соответственно, это были первый, второй, третий и следующие классы. Забавно было наблюдать, как на прогулке с приятелями они молча оценивают дам, отчаянно жестикулируя и вскидывая, к примеру, то два, то три, то четыре пальца.

В общем, Ландау отчаянно пропагандировал сексуальную свободу в условиях жесткого тоталитаризма. Но если его научный вклад, хоть и с трудом, могло оценить все прогрессивное человечество, испытание личной жизнью проходила в основном жена Кора — Конкордия Дробанцева. Она покорно соглашалась, когда он доказывал: «Прекраснейшее слово — "любовница". Оно овеяно поэзией, корень этого слова "любовь". Не чета браку. Брак есть печать на плохих вещах!»

И она выслушивала, кивала. Он водил любовниц, когда она была беременна, требовал, чтобы в шкафу было чистое постельное белье, а она где-нибудь гуляла или сидела тихо. Правда, ей он предоставлял такие же свободы. Даже хотел, чтобы у нее был кавалер. Она пыталась, но не смогла, ее чуть не стошнило.

В 1962 году Дау попал в страшную автомобильную аварию. Почти два месяца он пролежал в коме. Шесть лет врачи боролись за его здоровье. Такие великие его друзья, как Нильс Бор, другие ученые, искали редкие лекарства, отправляли их в Москву самолетом. Даже Нобелевскую премию, причем впервые в истории, привезли ему прямо в больницу. Жена Кора писала: «И только когда он соблазнил медсестру, стало понятно: наш Дау пошел на поправку…»

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