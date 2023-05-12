Участникам СВО из Екатеринбурга дали отсрочку по платежам за аренду

В Екатеринбурге ввели новую меру поддержки участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе мобилизованным и добровольцам. Мэр Алексей Орлов своим постановлением предоставил военным отсрочку платы арендной платы на период прохождения службы, а также разрешил расторгать договор аренды без применения штрафных санкций.

Меры поддержки распространяются как на физические, так и на юридические лица. Отсрочка по аренде дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания. Получить отсрочку также могут военные, попавшие в больницу.

Напомним, в прошлом году в власти Екатеринбурга решили выплачивать по 30 тыс. руб. семьям мобилизованных, погибших в ходе СВО. Ранее из бюджета Свердловской области выделили 460 млн руб. на выплаты раненным военнослужащим и семьям погибших на СВО военных.

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