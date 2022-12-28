Власти Екатеринбурга будут выплачивать по 30 тыс. рублей семьям погибших мобилизованных

Семьям мобилизованных из Екатеринбурга, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут выплачивать по 30 тыс. руб. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано в издании администрации города «Екатеринбургский вестник». Выплата является единовременной.

Ранее из бюджета Свердловской области выделили 460 млн руб. на выплаты раненным военнослужащим и семьям погибших на СВО военных.

Помимо этого, 583 млн руб. в качестве социальной поддержки получили около 29 тыс. родственников военных из Свердловской области. Напомним, семьям участников спецоперации и каждому из их несовершеннолетних детей положена единовременная выплата в размере 20 тыс. руб.

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