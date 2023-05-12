Свердловская область вошла в топ регионов с самым серьезным дефицитом кадров

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов России с наиболее серьезным кадровым дефицитом. По данным сервиса hh.ru, на одну вакансию в регионе приходится всего 2,8 резюме.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Свердловская область заняла третье место. Хуже ситуация с дефицитом кадров в Курганской области (2,3 резюме на одну вакансию) и Челябинской области (2,8 резюме). Впрочем, кадровый дефицит присутствует во всех регионах Урала.

В среднем по России на одну вакансию приходится всего 3,9 резюме, что говорит о дефиците соискателей. При этом на текущий момент регионов с избыточными трудовыми ресурсами в стране нет.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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