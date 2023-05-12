«Моспроекту-3» повторно выставили штраф за отсутствие видеокамер на стройке метро

Муниципальное учреждение ГУММиД (заказчик строительства метро в Нижнем Новгороде) повторно выставило штраф в размере 180 тыс. руб. за отсутствие видеокамер на стройплощадках по продлению метрополитена до новой станции на Сенной площади. Требование об уплате штрафа в мае было направлено руководителю генподрядной организации «Моспроект-3» Анне Меркуловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из письма следует, что в начале февраля генподрядчик должен был установить веб-камеры с обзором на 360 градусов, чтобы представители заказчика могли в реальном времени отслеживать ход строительства, в том числе через мобильные телефоны. Однако предписания ГУММиД по этому поводу были дважды проигнорированы, хотя наличие видеокамер является одним из условий контракта по продлению Автозаводской линии метрополитена. Как ранее сообщалось, «Моспроект-3» должен наверстать сложившееся отставание по строительно-монтажным работам.

Иван Сергеев