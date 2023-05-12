В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО тренером «Уралочки» Денисом Ефановым

В Окружном доме офицеров в Екатеринбурге состоялось прощание с погибшим на специальной военной операции (СВО) тренером по волейболу спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Как сообщили в образовательном учреждении, похоронят тренера на родине — в поселке Сарана Красноуфимского района.

Проводить наставника в последний путь пришли сотни человек, пишет е1.ru. «Занятия волейболом стали смыслом и делом всей его жизни. Денис стал выдающимся тренером спортивной школы олимпийского резерва ''Уралочка''. Его называли волейбольным папой, и все юные спортсменки боготворили своего тренера. А он заботился о них, как о своих детях,— рассказали в школе поселка Сарана на прощании.

Денису Ефанову было 46 лет. Прошлой осенью он был призван в рамках частичной мобилизации, а 27 апреля мужчина прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Диана Сунагатуллина

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