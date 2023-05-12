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Коммерсантъ FM
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«Обе команды бьются за право остаться в РПЛ»

Владимир Осипов — о старте 27-го тура Российской премьер лиги

В Лиге Европы сыграны первые полуфинальные матчи. «Ювентус» на своем поле разошелся миром с «Севильей» (1:1), а «Рома» обыграла «Байер» с минимальным счетом 1:0. Ответные встречи пройдут в следующий четверг. А уже завтра болельщиков ждут первые матчи футбольного чемпионата России. Главные интриги 27-го тура РПЛ оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

После того как «Зенит» официально оформил чемпионство, казалось бы, интерес тех, кто делает ставки, к сине-бело-голубым должен угаснуть. Как просчитать команду, которая потеряла мотивацию? Но в рамках 27-го тура пари на победу «Зенита» в матче против «Краснодара» за 1,48 в «Лиге ставок», похоже, дело верное. Именно после матча с южанами «Зенит» планирует официально отмечать чемпионство. После финального свистка игрокам будут вручать медали, а на трибунах ожидается полный состав руководства «Газпрома». Так что главный тренер команды Сергей Семак вряд ли решится на ротацию состава, и все бразильцы будут на поле, а не на пляже Копакабана.

«Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом России

К тому же «Краснодару» уже не светят медали. За серебро и бронзу в оставшихся турах будут бороться ЦСКА, «Ростов» и «Спартак». Поэтому победа армейцев дома над «Торпедо» — еще один практически стопроцентный вариант для пари. В «Лиге ставок» победу красно-синих можно взять всего за 1,26. Но и класс соперников несопоставим. ЦСКА сейчас чуть ли не лучшая команда чемпионата, считает комментатор Константин Генич: «У них вообще нет слабых мест — многие позиции продублированы, отличная оборона, где Игорь Акинфеев максимально надежен и спокоен. Они действительно нашли свой формат и не дергаются».

В борьбе за серебряные медали ЦСКА сейчас также фаворит. Второе место армейцев можно взять в «Лиге ставок» с коэффициентом 1,8. Для сравнения, вторая позиция «Спартака» идет за 3,5, а «Ростова» — за 5. Осторожное отношение к команде Валерия Карпина обусловлено неожиданным поражением от «Факела» в прошлом туре. В эту субботу «Ростов» играет в Сочи, и фаворита в этом матче букмекеры не видят.

А «Спартак», несмотря на то, что в прошлое воскресенье уступил «Зениту», показал классную игру. В этом туре красно-белые встречаются с «Химками» на выезде и с такой мощной атакой вряд ли отдадут победу. О нападении красно-белых с особым пиететом высказался футбольный эксперт, тренер Александр Григорян: «Несмотря на кризис, "Спартак" — самая яркая команда в атаке в этом чемпионате, если взять все игры».

Успех народной команды в Химках можно взять в «Лиге ставок» с коэффициентом 1,5. Таким образом, у нас получается сразу три матча, в которых с большой долей вероятности одна команда победит другую. Это значит, что те, кто любит рисковать, могут решиться на экспресс. Если поставить на победу «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в одном пари, то коэффициент будет около 3 — это уже что-то.

Или можно взять победу «Локомотива» над «Крыльями Советов» в Самаре за 2,4. Железнодорожники в этом году проиграли только «Зениту» и разошлись миром с ЦСКА. Артем Дзюба, наконец, нашел себя и уже забил восемь мячей. Тренер Дмитрий Пятибратов, который работал с «Факелом», открыто восхищается:

«Хочется отметить прекрасную форму "Локомотива". Команда на ходу, уверенно играет, показывает красивый, зрелищный футбол. "Локомотив" просто на коне сейчас, это феерия».

Кстати, «Факел» в 27-м туре играет с «Нижним Новгородом». Воронежский клуб сейчас возглавляет яркий и эмоциональный наставник Вадим Евсеев. Видео, на котором тренер по своему обыкновению запрыгивает на стол в раздевалке команды после победы над «Ростовом», уже набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

В Воронеже команда всегда собирает полный стадион, и матч в воскресенье обещает быть жарким. Обе команды бьются за право остаться в РПЛ, так что расхожая фраза «игра на три результата» — это как раз про матч «Факел»—«Пари НН». Поэтому именно эту встречу в воскресенье вечером в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Фотогалерея

«Ростов» не удержал «Факел»

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Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Хозяевам самим были очень нужны очки в борьбе за серебряные медали с московскими «Спартаком» и ЦСКА. Тем более что в гости к ним приехал борющийся за выживание «Факел», который недавно удивил тем, что поменял главного тренера

Хозяевам самим были очень нужны очки в борьбе за серебряные медали с московскими «Спартаком» и ЦСКА. Тем более что в гости к ним приехал борющийся за выживание «Факел», который недавно удивил тем, что поменял главного тренера

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В стартовом составе ростовчан не оказалось лидера команды и основного центрального защитника Максима Осипенко. Без столпа обороны желто-синие испытывали явные трудности

В стартовом составе ростовчан не оказалось лидера команды и основного центрального защитника Максима Осипенко. Без столпа обороны желто-синие испытывали явные трудности

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Уже в дебюте к голевому моменту привел обычный выброс из аута, когда мяч заметался в штрафной площади хозяев, Даниил Уткин не сумел вынести его подальше, и все закончилось опасным ударом Георгия Гонгадзе с отскоком от газона. «Ростов» выручил голкипер Сергей Песьяков

Уже в дебюте к голевому моменту привел обычный выброс из аута, когда мяч заметался в штрафной площади хозяев, Даниил Уткин не сумел вынести его подальше, и все закончилось опасным ударом Георгия Гонгадзе с отскоком от газона. «Ростов» выручил голкипер Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

При этом вратарь «Факела» Илья Свинов долго находился в роли стороннего наблюдателя и реагировал разве что на примитивные навесы со стандартов

При этом вратарь «Факела» Илья Свинов долго находился в роли стороннего наблюдателя и реагировал разве что на примитивные навесы со стандартов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вадим Евсеев выбрал на выездной матч с одним из лучших клубов чемпионата довольно смелую тактику, которую его футболисты эффективно воплощали в жизнь

Вадим Евсеев выбрал на выездной матч с одним из лучших клубов чемпионата довольно смелую тактику, которую его футболисты эффективно воплощали в жизнь

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Казалось, ростовчане куда ярче смотрелись неделю назад на фоне «Спартака», а на фоне «Факела» немного померкли

Казалось, ростовчане куда ярче смотрелись неделю назад на фоне «Спартака», а на фоне «Факела» немного померкли

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сзади у воронежцев был такой бетон, что в первом тайме подопечные Карпина просто не знали, как его взламывать, и абсолютно ничего не придумали

Сзади у воронежцев был такой бетон, что в первом тайме подопечные Карпина просто не знали, как его взламывать, и абсолютно ничего не придумали

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вторая половина и вовсе началась обескураживающе для «Ростова». На первых же секундах после возобновления игры гости забросили мяч к штрафной, где за него зацепились Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе. Последовала скидка на набегавшего из глубины Романа Акбашева, а тот без в одно касание, с лета зарядил по воротам и открыл счет

Вторая половина и вовсе началась обескураживающе для «Ростова». На первых же секундах после возобновления игры гости забросили мяч к штрафной, где за него зацепились Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе. Последовала скидка на набегавшего из глубины Романа Акбашева, а тот без в одно касание, с лета зарядил по воротам и открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Почти сразу Евсеев заменил автора гола, поступив так явно из соображений безопасности, потому что тот уже «висел» на желтой карточке и теоретически мог нарваться на второе предупреждение

Почти сразу Евсеев заменил автора гола, поступив так явно из соображений безопасности, потому что тот уже «висел» на желтой карточке и теоретически мог нарваться на второе предупреждение

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Хозяева попытались отыграться, и угроза возникла со стандартного положения в исполнении Уткина. Виктор Мелехин головой скинул мяч фактически на пустые ворота, но лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко не занес его за лицевую линию, да еще помешал Александру Сильянову, который уже был готов замкнуть дальнюю штангу

Хозяева попытались отыграться, и угроза возникла со стандартного положения в исполнении Уткина. Виктор Мелехин головой скинул мяч фактически на пустые ворота, но лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко не занес его за лицевую линию, да еще помешал Александру Сильянову, который уже был готов замкнуть дальнюю штангу

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В дальнейшем претендент на медали мог только мечтать о подобных эпизодах. А вот «Факел» опять зажег. Василий Черов отдал острую передачу на Аппаева, занявшего выгодную позицию в штрафной, и нападающий нанес неотразимый удар головой

В дальнейшем претендент на медали мог только мечтать о подобных эпизодах. А вот «Факел» опять зажег. Василий Черов отдал острую передачу на Аппаева, занявшего выгодную позицию в штрафной, и нападающий нанес неотразимый удар головой

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Воронежцы повели 2:0 и дальше защищались железобетонно

Воронежцы повели 2:0 и дальше защищались железобетонно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Хозяевам самим были очень нужны очки в борьбе за серебряные медали с московскими «Спартаком» и ЦСКА. Тем более что в гости к ним приехал борющийся за выживание «Факел», который недавно удивил тем, что поменял главного тренера

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В стартовом составе ростовчан не оказалось лидера команды и основного центрального защитника Максима Осипенко. Без столпа обороны желто-синие испытывали явные трудности

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Уже в дебюте к голевому моменту привел обычный выброс из аута, когда мяч заметался в штрафной площади хозяев, Даниил Уткин не сумел вынести его подальше, и все закончилось опасным ударом Георгия Гонгадзе с отскоком от газона. «Ростов» выручил голкипер Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

При этом вратарь «Факела» Илья Свинов долго находился в роли стороннего наблюдателя и реагировал разве что на примитивные навесы со стандартов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вадим Евсеев выбрал на выездной матч с одним из лучших клубов чемпионата довольно смелую тактику, которую его футболисты эффективно воплощали в жизнь

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Казалось, ростовчане куда ярче смотрелись неделю назад на фоне «Спартака», а на фоне «Факела» немного померкли

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сзади у воронежцев был такой бетон, что в первом тайме подопечные Карпина просто не знали, как его взламывать, и абсолютно ничего не придумали

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вторая половина и вовсе началась обескураживающе для «Ростова». На первых же секундах после возобновления игры гости забросили мяч к штрафной, где за него зацепились Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе. Последовала скидка на набегавшего из глубины Романа Акбашева, а тот без в одно касание, с лета зарядил по воротам и открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Почти сразу Евсеев заменил автора гола, поступив так явно из соображений безопасности, потому что тот уже «висел» на желтой карточке и теоретически мог нарваться на второе предупреждение

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Хозяева попытались отыграться, и угроза возникла со стандартного положения в исполнении Уткина. Виктор Мелехин головой скинул мяч фактически на пустые ворота, но лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко не занес его за лицевую линию, да еще помешал Александру Сильянову, который уже был готов замкнуть дальнюю штангу

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В дальнейшем претендент на медали мог только мечтать о подобных эпизодах. А вот «Факел» опять зажег. Василий Черов отдал острую передачу на Аппаева, занявшего выгодную позицию в штрафной, и нападающий нанес неотразимый удар головой

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Воронежцы повели 2:0 и дальше защищались железобетонно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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