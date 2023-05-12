«Обе команды бьются за право остаться в РПЛ»

В Лиге Европы сыграны первые полуфинальные матчи. «Ювентус» на своем поле разошелся миром с «Севильей» (1:1), а «Рома» обыграла «Байер» с минимальным счетом 1:0. Ответные встречи пройдут в следующий четверг. А уже завтра болельщиков ждут первые матчи футбольного чемпионата России. Главные интриги 27-го тура РПЛ оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

После того как «Зенит» официально оформил чемпионство, казалось бы, интерес тех, кто делает ставки, к сине-бело-голубым должен угаснуть. Как просчитать команду, которая потеряла мотивацию? Но в рамках 27-го тура пари на победу «Зенита» в матче против «Краснодара» за 1,48 в «Лиге ставок», похоже, дело верное. Именно после матча с южанами «Зенит» планирует официально отмечать чемпионство. После финального свистка игрокам будут вручать медали, а на трибунах ожидается полный состав руководства «Газпрома». Так что главный тренер команды Сергей Семак вряд ли решится на ротацию состава, и все бразильцы будут на поле, а не на пляже Копакабана.

К тому же «Краснодару» уже не светят медали. За серебро и бронзу в оставшихся турах будут бороться ЦСКА, «Ростов» и «Спартак». Поэтому победа армейцев дома над «Торпедо» — еще один практически стопроцентный вариант для пари. В «Лиге ставок» победу красно-синих можно взять всего за 1,26. Но и класс соперников несопоставим. ЦСКА сейчас чуть ли не лучшая команда чемпионата, считает комментатор Константин Генич: «У них вообще нет слабых мест — многие позиции продублированы, отличная оборона, где Игорь Акинфеев максимально надежен и спокоен. Они действительно нашли свой формат и не дергаются».

В борьбе за серебряные медали ЦСКА сейчас также фаворит. Второе место армейцев можно взять в «Лиге ставок» с коэффициентом 1,8. Для сравнения, вторая позиция «Спартака» идет за 3,5, а «Ростова» — за 5. Осторожное отношение к команде Валерия Карпина обусловлено неожиданным поражением от «Факела» в прошлом туре. В эту субботу «Ростов» играет в Сочи, и фаворита в этом матче букмекеры не видят.

А «Спартак», несмотря на то, что в прошлое воскресенье уступил «Зениту», показал классную игру. В этом туре красно-белые встречаются с «Химками» на выезде и с такой мощной атакой вряд ли отдадут победу. О нападении красно-белых с особым пиететом высказался футбольный эксперт, тренер Александр Григорян: «Несмотря на кризис, "Спартак" — самая яркая команда в атаке в этом чемпионате, если взять все игры».

Успех народной команды в Химках можно взять в «Лиге ставок» с коэффициентом 1,5. Таким образом, у нас получается сразу три матча, в которых с большой долей вероятности одна команда победит другую. Это значит, что те, кто любит рисковать, могут решиться на экспресс. Если поставить на победу «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в одном пари, то коэффициент будет около 3 — это уже что-то.

Или можно взять победу «Локомотива» над «Крыльями Советов» в Самаре за 2,4. Железнодорожники в этом году проиграли только «Зениту» и разошлись миром с ЦСКА. Артем Дзюба, наконец, нашел себя и уже забил восемь мячей. Тренер Дмитрий Пятибратов, который работал с «Факелом», открыто восхищается:

«Хочется отметить прекрасную форму "Локомотива". Команда на ходу, уверенно играет, показывает красивый, зрелищный футбол. "Локомотив" просто на коне сейчас, это феерия».

Кстати, «Факел» в 27-м туре играет с «Нижним Новгородом». Воронежский клуб сейчас возглавляет яркий и эмоциональный наставник Вадим Евсеев. Видео, на котором тренер по своему обыкновению запрыгивает на стол в раздевалке команды после победы над «Ростовом», уже набрало десятки тысяч просмотров в интернете.

В Воронеже команда всегда собирает полный стадион, и матч в воскресенье обещает быть жарким. Обе команды бьются за право остаться в РПЛ, так что расхожая фраза «игра на три результата» — это как раз про матч «Факел»—«Пари НН». Поэтому именно эту встречу в воскресенье вечером в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».