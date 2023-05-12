Суд прекратил уголовное дело в отношении умершего экс-министра образования Оренбуржья

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова в связи с его смертью. Решение было принято в пятницу, 12 мая, и еще не вступило в силу.

«Земельный участок и жилой дом, право собственности на которые зарегистрировано на дочь умершего подсудимого, судом постановлено конфисковать, то есть обратить в собственность государства»,–говорится в сообщении.

Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы экс-министр образования Оренбуржья «добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами». Таким образом было заключено около 130 договоров на обновление зданий школ и детсадов по всей Оренбургской области. При этом большая часть договоров на сумму почти 1,5 млрд руб. была подписана с подрядчиками без проведения конкурса, сообщала прокуратура.

Кроме того, по информации правоохранителей, в указанный период Вячеслав Лабузов «получил взятки имуществом и услугами». В частности, ему построили жилой дом в элитном поселке в пригороде Оренбурга на сумму свыше 48,5 млн руб. Также экс-чиновник трижды отдыхал за границей на деньги указанных подрядчиков. Общая сумма средств, потраченных на путевки, превысила 2 млн руб. Вячеслав Лабузов не признавал вину. Он уволился с поста главы минобра региона по собственному желанию в ноябре 2018 года.

Вячеслав Лабузов умер 1 февраля 2023 года. Тогда представители подсудимого просили продолжить рассмотрение уголовного дела для оправдания умершего и его реабилитации. В апреле суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который планировалось огласить еще 4 мая.

Ани Айвазян