В Оренбурге вынесут приговор по делу умершего экс-министра образования

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщается в картотеке дел Ленинского районного суда Оренбурга.

Приговор по делу в отношении Вячеслава Лабузова будет оглашен 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2010 по 2018 годы экс-министр образования Оренбуржья «добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами». Благодаря этому было заключено около 130 договоров на обновление зданий школ и детсадов по всей Оренбургской области.

При этом большая часть договоров на сумму почти 1,5 млрд руб. была подписана с подрядчиками без проведения конкурсных процедур, сообщала прокуратура. Кроме того, по информации правоохранителей, в указанный период Вячеслав Лабузов «получил взятки имуществом и услугами».

В частности, ему построили в элитном поселке в пригороде Оренбурга жилой дом на сумму свыше 48,5 млн руб. Помимо прочего, экс-чиновник трижды на деньги указанных подрядчиков отдыхал за границей.

Общая сумма средств, потраченных на путевки, превысила два млн руб. Вячеслав Лабузов уволился с поста главы минобра региона по собственному желанию в ноябре 2018 года. Он умер в феврале 2023 года.

Георгий Портнов