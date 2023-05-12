Школьника, пытавшегося поджечь военкомат в Тобольске, отправили на лечение в стационар

Девятиклассник из Тобольска, которого обвиняют в подготовке теракта из-за попытки поджечь военкомат, отправили на лечение в психоневрологический стационар. Такое решение в конце апреля принял Тобольский горсуд. Школьник пробудет под наблюдением врачей до 22 мая. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, по данным следствия, вечером 23 февраля 15-летний подросток взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали его по дороге к месту преступления.

В итоге суд отправил его на два месяца в СИЗО, однако вскоре мера пресечения была заменена на домашний арест. В ходе предварительного расследования было получено заключение судебно-психиатрического эксперта о том, что несовершеннолетний нуждается в специальной медицинской помощи.

Мать подростка обжаловала необходимость пребывания сына в диспансере. Апелляцию рассмотрит Тюменский облсуд.

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