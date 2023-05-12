В «Тихвине» до конца года откроют гастробар совместно с питерской командой El Cоpitos

В центре Екатеринбурга в ЖК «Тихвин» до конца года планируют открыть гастробар. Как рассказали «Ъ-Урал» в Asado Group, открывать новую точку помогает команда из Санкт-Петербурга. Заведение будет рассчитано на 50-55 посадочных мест.

«Здесь будет вкусная авторская кухня с небольшим меню, плюс коктейльная карта, разработанная и поставленная El Cоpitos (бар в Санкт-Петербурге — «Ъ-Урал»)», — рассказали в Asado Group.

Заведение откроют на месте «Леонардо, дай пиццы». В конце лета команда планирует перенести «Леонардо, дай пиццы» на место закрывшегося бара «Черчилль» в галерею «Тихвина». Только после этого начнутся интерьерные работы в локации для нового бара.

Напомним, известный виски-бар «Черчилль» закрыли, так как концепция заведения устарела. Он проработал около 15 лет.

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