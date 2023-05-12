В Воронежской области резко сократилось число страховых случаев по КАСКО

Число страховых случаев по полисам страхования автомобиля КАСКО в Воронежской области в первом квартале 2023года сократилось в 2,2 раза. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании «ВСК страховой дом», исследовав данные о своей деятельности в регионе. Абсолютные цифры страховая компания не раскрывает.

«Влияние на статистику оказало сокращение продаж новых авто, которое, по данным Ассоциации европейского бизнеса (объединяет дилеров.— «Ъ-Черноземье») составило за аналогичный период 44,7%»,— пояснили в ВСК. Одновременно в компании считают, что в сегодняшних условиях на авторынке жители региона «стали более ответственно и аккуратно эксплуатировать машины».

Исходя из оценки оставшихся страховых случаев наиболее аварийными марками в регионе по КАСКО стали KIA (15% ДТП), Lada (14%), Toyota (12%), Hyundai (11%) и Volkswagen (9%), сообщили в ВСК. Выплаты компании по КАСКО в регионе за первый квартал всего составили порядка 20 млн руб.

По итогам 2022 года жители Воронежской области купили около 1,2 млн страховых полисов на общую сумму 13 млрд руб., при этом выплаты компаний по страховым случаям за этот же период составили 8 млрд руб., сообщали ранее в региональном отделении Банка России.

Сергей Калашников

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