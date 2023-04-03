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Выплаты страховых компаний в 2022 году в Воронежской области достигли 8 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Воронежской области купили около 1,2 млн страховых полисов на общую сумму 13 млрд руб., при этом выплаты компаний по страховым случаям за этот же период составили 8 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ЦБ, каждая четвертая страховка в регионе — ОСАГО. Каждый десятый полис связан со страхованием имущества и лишь каждый тринадцатый — со страхованием от несчастных случаев или полезней.

В марте финансисты сообщали о росте рынка страхования жилья в Воронежской области. По оценке компании «ВСК страховой дом», в 2022-м число случаев по полисам, касающимся имущества физических лиц, выросло на 22%. На примерно аналогичный показатель вырос объем выплат по случаям.

Сергей Калашников

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