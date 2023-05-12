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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: россияне на майские праздники чаще всего снимали жилье в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае

На майские праздники 2023 года жители России чаще всего арендовали жилье для посуточного проживания в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Предпочтения этим двум направления отдавали 11,17% и 11,07% россиян соответственно, следует из материалов «Авито Недвижимости».

В Москве на майские праздники жилье арендовали 9,68% россиян, в Татарстане — 5,68%, в Московской области — 3,86%. Жилье для отдыха на период майских праздников в Ростовской и Свердловской областях выбрали 3,46% и 3,22% россиян соответственно.

Из отчета «Авито Недвижимости» следует, что самыми активными путешественниками в эти майские праздники стали жители Москвы. Чаще всего они бронировали квартиры для посуточного проживания в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Калининградской области и Татарстане.

В список пяти популярных маршрутов для внутреннего туризма вошли Москва—Санкт-Петербург, Москва—Краснодарский край, Ростовская область—Краснодарский край, Санкт-Петербург—Москва и Москва—Калининградская область. Аналитики «Авито недвижимости» отмечают, что москвичи ездили в Санкт-Петербург на праздники в 2,1 раза чаще, чем петербуржцы в Москву.

О том, как изменилась стоимость аренды жилья в мае, — в материале «Ъ FM» «Праздники получили бронь».

Милена Костерева

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