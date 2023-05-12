В Нижнем Новгороде ввели возможность оплаты парковок транспортной картой «Ситикард»

Оплатить время парковки автомобиля на улицах Нижнего Новгорода теперь можно с помощью транспортной карты «Ситикард». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оформить неименную транспортную карту можно в кассе метро, газетном киоске в почтовом отделении. Чтобы оплатить парковку такой картой, ее нужно приложить к паркомату. Пополнить карту можно через мобильное приложение «Ситикард».

Платные парковки работают в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам. С апреля оплатить парковку можно постфактум.

Анастасия Еремина