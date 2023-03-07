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Постоплату парковок введут в Нижнем Новгороде к апрелю

На платных стоянках Нижнего Новгорода введут возможность выбрать постоплату: парковку можно будет оплатить до конца суток, в которые водитель ей воспользовался. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Внедрить новую функцию планируют к апрелю.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Не всегда удобно платить за парковку сразу, как поставил машину. Часто возникают случаи, когда автовладелец хочет заплатить именно на выезде с парковки»,– написал глава города. Мэрия предложила концессионеру «Мегафон» внедрить возможность постоплаты, чтобы система не фиксировала штрафы.

Платные парковки работают в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

«Мегафон» оборудовал платные парковки по концессионному соглашению. Инвестор должен перечислять в казну 56% от выручки, но не менее 10 млн руб. ежегодно. В 2022 году размер отчислений составил 16,3 млн руб.

Елена Ковалева

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