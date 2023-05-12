78.ru: избитую актрису из «Улиц разбитых фонарей» Гридасову перевели в ожоговую реанимацию

Актрису Марину Гридасову, найденную избитой, голой и без сознания в Апраксином дворе, перевели в реанимацию. Об этом 11 мая пишет 78.ru со ссылкой на источники в больнице и подругу актрисы.

По данным издания, Марину Гридасову привезли в больницу 2 мая в состоянии средней тяжести, затем она была переведена в шоковую реанимацию. В настоящий момент она находится в ожоговой реанимации. У нее диагностированы переохлаждение, воспаление легких и пневмония.

Напомним, что 1 мая актриса вышла из своей квартиры и пошла в сторону набережной Фонтанки. После она не вернулась, а близкие начали ее поиски. Квартира Марины Гридасовой была открыта. Полиция нашла 63-летнюю женщину с пробитой головой и множеством травм в Апраксином дворе в тот же вечер.

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