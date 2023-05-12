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Коммерсантъ FM
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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в атаке беспилотником

Минобороны Армении заявило, что утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении села Сотк. Утверждается, что азербайджанские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате атаки двое армянских военнослужащих были ранены. Минобороны Азербайджана заявление армянской стороны не комментировало.

Фото: Телеграм-канал Баграмян 26

Фото: Телеграм-канал Баграмян 26

«12 мая около 10:00 (9:00 мск.— "Ъ") Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка, применив БПЛА. Двое военнослужащих ВС Армении получили ранения. Состояние одного из военнослужащих оценивается как удовлетворительное, состояние другого — как тяжелое»,— говорится в сообщении Минобороны Армении.

Обстрел армянских позиций при помощи БПЛА Минобороны Азербайджана пока не комментировало. Последнее сообщение было опубликовано азербайджанским оборонным ведомством в 8:01 по местному времени. «В ночь с 11 на 12 мая в Зодском направлении Басаркечярского района на условной азербайджано-армянской границе сохранялось относительное спокойствие. За минувшие сутки вооруженные силы Армении в целом 17 раз подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в других направлениях»,— говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, по данным Минобороны Азербайджана, в ночь с 11 на 12 мая «члены незаконных армянских вооруженных формирований» девять раз обстреляли азербайджанские территории, где временно размещены российские миротворческие силы.

Накануне, 11 мая, Минобороны Армении заявило, что военнослужащие Азербайджана в направлении села Сотк открыли артиллерийский огонь. Позже ведомство сообщило, что были ранены четверо армянских военных. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей.

Милена Костерева

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