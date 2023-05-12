Возбуждено новое уголовное дело из-за падения карусели с людьми в Оренбурге

Возбуждено еще одно уголовное дело в связи с падением карусели с людьми в Оренбурге. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

По версии следствия, ежегодную оценку технического состояния и освидетельствования аттракциона «Цепочная карусель» до начала его использования выполняли сотрудники ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок». Компания находится в Краснодаре.

Инцидент произошел 6 мая в Парке имени 50 лет СССР на улице Брестской в Оренбурге. Во время работы аттракциона «Цепочная карусель», на котором находились два десятка отдыхающих, обрушилась опорная колонна. Все пострадавшие были доставлены в городские медучреждения. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована женщина.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Карусель оформили по двум статьям».

Георгий Портнов