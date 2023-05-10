Карусель оформили по двум статьям

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг по факту падения карусели в Парке имени 50 лет СССР («Оренпарк») в Оренбурге. В результате происшествия пострадали 20 отдыхающих, среди которых 12 детей. При этом восемь жителей по-прежнему находятся на ­лечении.

Инцидент произошел 6 мая в Парке имени 50 лет СССР на улице Брестской в Оренбурге. Во время работы аттракциона «Цепочная карусель», на котором находились два десятка отдыхающих, обрушилась опорная колонна. Все пострадавшие были доставлены в городские медучреждения. В крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 26летняя женщина.

В рамках уголовного дела задержаны действующий руководитель ООО «Аттракцион-Сервис» Александр Плинин, бывший директор этой фирмы Тимур Шогенов, который, по мнению следствия, фактически осуществлял организацию работы аттракционов, а также директор ООО «Винтаж» Сергей Таран. Все трое решением Дзержинского районного суда будут находиться под стражей до 7 июля 2023 года.

После происшествия была организована проверка разрешительных документов «Оренпарка». Она показала, что заявление на регистрацию «Цепочной карусели» в Гос­технадзор не поступало. Выяснилось, что представитель концессионера направил в инспекцию надзорного ведомства неполный пакет ­документов.

• На аттракцион «Цепочная карусель» были предоставлены копии паспортов и формуляров в электронном виде вместо заверенных копий, положенных по закону.

По требованию губернатора Дениса Паслера в Оренбург был вызван представитель руководства компании-концессионера «Оренпарка». Региональные власти настояли на полном возмещении расходов всем пострадавшим в результате ЧП.Компания обязалась оплатить лечение и восстановление ­пациентов.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что 8 мая в медучреждениях продолжали оставаться восемь пострадавших. Врачам удалось стабилизировать состояние наиболее тяжело пострадавшей женщины. По итогам консилиума было принято решение транспортировать ее в Национальный медицинский исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, поскольку ей предстоит провести серьезные реконструктивные операции.

СКР продолжает выяснять обстоятельства инцидента. Губернатор Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков и комнат развлечений, где отдыхают дети. Правительство области обратилось в прокуратуру для получения разрешения на внеплановые проверки объектов отдыха.

Андрей Сазонов