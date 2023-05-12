В Приморье обнаружен брошенный вертолет Ми-2

В Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Члены его экипажа не обнаружены.

«11 мая во время ремонтных работ линии электропередачи вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края обнаружен вертолет Ми-2 с поврежденными лопастями и задним винтом»,— говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Члены экипажа вертолета, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, отсутствуют.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В свою очередь, Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По данным следователей, Ми-2 совершил жесткую посадку еще 9 мая.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщает следствие.

Алексей Чернышев, Владивосток